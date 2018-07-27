К сведению абитуриентов: узнай UNEC!

27 июля 2018 10:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для того, чтобы еще лучше ознакомить абитуриентов с UNEC и оказать им поддержку в выборе специальности дается старт проекту «Узнай UNEC», сообщает вуз в пятницу.

С этой целью в дни выбора специальности двери UNEC, самого крупного экономического профиля университета, ведущего обучение на четырех языках, будут открытыми для абитуриентов. В рамках проекта абитуриенты смогут получить подробную информацию о специальностях, преподаваемых в UNEC, факультетах, проходных баллах, оплате за учебу. В то же время им будет оказана поддержка в выборе специальности, их преимуществах и возможностях будущей карьеры.

Абитуриенты будут информированы о преимуществах, которые представляет UNEC студентам, специальной стипендии, двойном дипломе престижных университетов Европы и программе ВУДД. Также абитуриенты смогут ознакомиться с учебным корпусом, в котором будут обучаться по избранной им специальности и аудиториями.

Абитуриенты, живущие в регионах Азербайджана и не имеющие возможность прибыть в UNEC, свои вопросы могут адресовать на официальную страницу UNEC в Facebook. В то же время обращениями можно поделиться через хештэг #UNECdənsoruş на своей странице в Facebook.

Следует отметить, что в UNEC по I, II, IV и V группах специальностей осуществляется прием студентов по 20 специальностям на азербайджанском, английском, турецком и русском языках.

Подробная информация: (+994 12) 497-58-63

Ознакомительным видео UNEC можно посмотреть здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=eqKgPHn2WJc

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
UNEC будет применять новую модель в обучении на турецком языке
Бизнес 24 июля 09:19
В Закатальском филиале UNEC снизился размер платы за обучение
Общество 17 июля 13:30
Молодой преподаватель UNEC ведет исследование в университете США (ФОТО)
Общество 16 июля 17:31
Первый в республике по поступлению в магистратуру: «Продолжить обучение в UNEC будет успешным для каждого из нас»
Общество 13 июля 12:32
Победители олимпиады получат специальную стипендию UNEC
Общество 11 июля 13:23
Исследования профессиональных экспертов в «Эксперт UNEC» (ФОТО)
Общество 10 июля 13:23
Лента новостей
В первой половине 2018 г. в Китае создано 7,52 млн новых рабочих мест
Бизнес 11:08
Сергей Никоненко том, что объединяет Россию и Азербайджан (ФОТО)
Интервью 10:58
Российский и узбекский банки будут сотрудничать на внешних кредитных рынках
Бизнес 10:33
Туркменистан освоил промышленный выпуск продукции из пенополистирола
Бизнес 10:19
Банковские металлы в Азербайджане дешевеют
Бизнес 10:11
Очередной немецкий банк выделил Узбекистану кредит
Бизнес 10:05
Официальный курс маната к мировым валютам на 27 июля
Бизнес 10:04
Около 94% труб сварены в Греции и Албании в рамках проекта TAP
Бизнес 09:56
ВС Армении нарушили режим прекращения огня свыше 95 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:53