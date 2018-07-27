К сведению абитуриентов: узнай UNEC!

БАКУ /Trend/ - Для того, чтобы еще лучше ознакомить абитуриентов с UNEC и оказать им поддержку в выборе специальности дается старт проекту «Узнай UNEC», сообщает вуз в пятницу.

С этой целью в дни выбора специальности двери UNEC, самого крупного экономического профиля университета, ведущего обучение на четырех языках, будут открытыми для абитуриентов. В рамках проекта абитуриенты смогут получить подробную информацию о специальностях, преподаваемых в UNEC, факультетах, проходных баллах, оплате за учебу. В то же время им будет оказана поддержка в выборе специальности, их преимуществах и возможностях будущей карьеры.

Абитуриенты будут информированы о преимуществах, которые представляет UNEC студентам, специальной стипендии, двойном дипломе престижных университетов Европы и программе ВУДД. Также абитуриенты смогут ознакомиться с учебным корпусом, в котором будут обучаться по избранной им специальности и аудиториями.

Абитуриенты, живущие в регионах Азербайджана и не имеющие возможность прибыть в UNEC, свои вопросы могут адресовать на официальную страницу UNEC в Facebook. В то же время обращениями можно поделиться через хештэг #UNECdənsoruş на своей странице в Facebook.

Следует отметить, что в UNEC по I, II, IV и V группах специальностей осуществляется прием студентов по 20 специальностям на азербайджанском, английском, турецком и русском языках.

Подробная информация: (+994 12) 497-58-63

Ознакомительным видео UNEC можно посмотреть здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=eqKgPHn2WJc

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