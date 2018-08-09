В Центре Гейдара Алиева пройдет концерт Венского Штраус-фестиваль оркестра

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева 26 ноября выступит Венский Штраус-фестиваль оркестр, говорится в сообщении Фонда Гейдара Алиева, распространенном в четверг.

Это третий концерт Венского Штраус-фестиваль оркестра в Центре Гейдара Алиева.

В 2014 и 2016 годах музыкальный коллектив представил интересный репертуар, профессиональное исполнение и концертную программу, подарившую зрителям в Азербайджане праздничное настроение. Оба концерта прошли с аншлагом.

На концерте 26 ноября будут исполнены произведения всемирно известного австрийского композитора, «короля вальса» Иоганна Штрауса, а также других классиков - Иоганна Штрауса (отца), Юлиуса Фучика, Йозефа Штрауса, Эдуарда Штрауса и Карла Михаэля Цирера.

Концерт пройдет под руководством создателя и художественного руководителя оркестра Питера Гута. Он будет не только дирижировать, но и исполнит на скрипке.

Функционируя с 1978 года, Штраус-фестиваль оркестр, как хранитель настоящих музыкальных традиций Вены, завоевал авторитет в мире обширным репертуаром, состоящим из классических произведений, в том числе сочинений семьи Штраусов.

Питер Гут учился в Венской музыкальной академии, затем занимался в классе известного скрипача и дирижера Давида Ойстраха в Московской консерватории.

С известными симфоническими и камерными оркестрами он постоянно выезжает на совместные гастроли, дирижирует опереттами, которые ставятся на сцене больших оперных театров. Питер Гут известен сегодня во всем мире как дирижер и скрипач.

Билеты на концерт Венского Штраус-фестиваль оркестра, который пройдет в Центре Гейдара Алиева, стоят в пределах 30-180 манатов.

Билеты можно приобрести в кассе Центра и пунктах продажи iTicket.az

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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