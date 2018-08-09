В Центре Гейдара Алиева пройдет концерт Венского Штраус-фестиваль оркестра

9 августа 2018 17:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева 26 ноября выступит Венский Штраус-фестиваль оркестр, говорится в сообщении Фонда Гейдара Алиева, распространенном в четверг.

Это третий концерт Венского Штраус-фестиваль оркестра в Центре Гейдара Алиева.

В 2014 и 2016 годах музыкальный коллектив представил интересный репертуар, профессиональное исполнение и концертную программу, подарившую зрителям в Азербайджане праздничное настроение. Оба концерта прошли с аншлагом.

На концерте 26 ноября будут исполнены произведения всемирно известного австрийского композитора, «короля вальса» Иоганна Штрауса, а также других классиков - Иоганна Штрауса (отца), Юлиуса Фучика, Йозефа Штрауса, Эдуарда Штрауса и Карла Михаэля Цирера.

Концерт пройдет под руководством создателя и художественного руководителя оркестра Питера Гута. Он будет не только дирижировать, но и исполнит на скрипке.

Функционируя с 1978 года, Штраус-фестиваль оркестр, как хранитель настоящих музыкальных традиций Вены, завоевал авторитет в мире обширным репертуаром, состоящим из классических произведений, в том числе сочинений семьи Штраусов.

Питер Гут учился в Венской музыкальной академии, затем занимался в классе известного скрипача и дирижера Давида Ойстраха в Московской консерватории.

С известными симфоническими и камерными оркестрами он постоянно выезжает на совместные гастроли, дирижирует опереттами, которые ставятся на сцене больших оперных театров. Питер Гут известен сегодня во всем мире как дирижер и скрипач.

Билеты на концерт Венского Штраус-фестиваль оркестра, который пройдет в Центре Гейдара Алиева, стоят в пределах 30-180 манатов.

Билеты можно приобрести в кассе Центра и пунктах продажи iTicket.az

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Центре Гейдара Алиева выступит Хор Турецкого
Общество 26 июля 20:53
В Центре Гейдара Алиева открылась выставка «Астана – жемчужина Великой степи» (ФОТО)
Общество 6 июля 22:27
Центр Гейдара Алиева - одно из лучших творений мировой современной архитектуры - Кристос Пассас, всемирно известный архитектор и дизайнер (ФОТО)
Общество 29 июня 20:16
В Центре Гейдара Алиева открылась выставка грузинских художников (ФОТО)
Азербайджан 27 июня 23:52
Председатель Госдумы Федерального Собрания России побывал в Центре Гейдара Алиева (ФОТО)
Политика 25 июня 15:25
В парке Центра Гейдара Алиева прошла тренировка в честь Международного дня йоги (ФОТО)
Общество 21 июня 23:50
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев выделил средства на дополнительные меры по социальной защите населения
Политика 18:57
Президент Ильхам Алиев наградил Натига Алиева орденом "Шохрат"
Политика 18:44
В Азербайджане задержано еще 112 незаконных мигрантов
Происшествия 18:29
Создается новый конкурентоспособный маршрут для поставок азербайджанской нефти в Европу (Эксклюзив)
Энергетика 18:27
В МЧС Азербайджана обсудили Генплан Баку
Общество 18:25
Денуклеаризация невозможна, если США будут следовать старым сценариям
Другие страны 18:23
Азербайджан и Турция планируют совместное производство текстильной продукции для экспорта в страны СНГ
Бизнес 18:13
В Азербайджане 15 человек арестованы за поджоги
Происшествия 18:08
Объем торговли услугами Китая вырос в первом полугодии на 8,5%
Бизнес 17:51