Полиция Азербайджана перейдет на усиленный режим работы в дни праздника Гурбан

БАКУ /Trend/ - Полиция Азербайджана в дни праздника Гурбан перейдет на усиленный режим работы, говорится в пятницу в сообщении МВД.

Согласно сообщению, министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов подписал соответствующий приказ с целью более надежной охраны общественного порядка, правопорядка в дни праздника Гурбан.

Согласно приказу, с 22 по 24 августа в общественных местах и на улицах увеличится плотность патрульных нарядов, будет усилен режим охраны, а также охрана дипломатических представительств зарубежных стран.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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