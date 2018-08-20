На праздник Гурбан ряд банков Азербайджана будет работать в усиленном режиме (СПИСОК)

20 августа 2018 16:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с праздником Гурбан 22 и 23 августа филиалы и отделения ряда банков Азербайджана будут работать в усиленном режиме, говорится в сообщении Палаты надзора над финансовыми рынками, распространенном в понедельник.

В праздничные дни обменять и приобрести валюту можно будет в 56 филиалах и отделениях 22 банков.

Два филиала и пять отделений шести банков в Баку будут работать в режиме 24/7.

В праздничные дни также будет работать специальная мониторинговая группа, состоящая из персонала Палаты.

В связи с вопросами и проблемами, которые могу возникнуть, можно обратиться на «горячую линию» Палаты (+994) 70 908 62 21, контактное лицо Азер Гулуев - azar.guluyev@fimsa.az

Список банков, которые будут работать в дни празданика Гурбан.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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