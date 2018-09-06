На одной из улиц Баку будет ограничено движение

6 сентября 2018 12:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня в Баку в рамках реконструкции улицы Мир Джалала будет частично ограничено автомобильное движение, говорится в четверг в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Госагентство рекомендует водителям пользоваться альтернативными дорогами в соответствии с направлением их движения.

Помимо этого, как сообщил в четверг Trend глава пресс-службы Госагентства Анар Наджафли, на проспекте Нефтяников завершились процесс ликвидации ж/д линии и ремонтные работы.

"Также завершился процесс установки дорожных знаков. Территория полностью передана в использование водителей", - сказал он.

Напомним, что несколько дней назад начался процесс ликвидации неиспользуемой ж/д линии на проспекте Нефтяников.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Китай передал Азербайджану свыше 110 наименований дорожной техники и механизмов
Экономика 5 сентября 20:35
Начались репетиции в рамках «Фестиваля поэзии, искусства, духовности – Насими» (ФОТО)
Общество 5 сентября 12:47
На ряде участков Баку ведется работа по обновлению дорожной разметки
Общество 4 сентября 19:46
В Баку состоялась церемония открытия Летней школы ООН
Политика 4 сентября 19:29
На одном из бакинских проспектов частично ограничивается движение
Общество 3 сентября 13:25
В Баку прошла выставка ручных изделий женщин-предпринимателей (ФОТО)
Социум 2 сентября 15:12
Лента новостей
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Хорватии в расширенном составе (ФОТО)
Политика 13:00
В Калифорнии вспыхнул природный пожар
США 12:56
Какие выгоды может принести Азербайджану проект Lapis Lazuli?
Бизнес 12:54
Министры финансов Израиля и Гонконга договорились об укреплении сотрудничества
Израиль 12:53
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Хорватии один на один (ФОТО)
Политика 12:53
Минфин Китая отменил уплату НДС с доходов от кредитования малого бизнеса
Китай 12:48
Новые продукты Асеr – минимальный размер и максимальная функциональность
ИКТ 12:42
В Загребе состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева (ФОТО)
Политика 12:38
Объемы торгов на Фондовой бирже Казахстана сократились на 22%
Бизнес 12:25