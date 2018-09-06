На одной из улиц Баку будет ограничено движение

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня в Баку в рамках реконструкции улицы Мир Джалала будет частично ограничено автомобильное движение, говорится в четверг в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Госагентство рекомендует водителям пользоваться альтернативными дорогами в соответствии с направлением их движения.

Помимо этого, как сообщил в четверг Trend глава пресс-службы Госагентства Анар Наджафли, на проспекте Нефтяников завершились процесс ликвидации ж/д линии и ремонтные работы.

"Также завершился процесс установки дорожных знаков. Территория полностью передана в использование водителей", - сказал он.

Напомним, что несколько дней назад начался процесс ликвидации неиспользуемой ж/д линии на проспекте Нефтяников.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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