По случаю Дня национальной музыки на станциях метро в Баку пройдут концерты

14 сентября 2018 15:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На ряде станций метро в Баку 18 сентября состоятся концерты, сообщил Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По словам главы пресс-службы, традиционное мероприятие приурочено ко Дню национальной музыки.

Концерты будут проведены на четырех станциях метро с наибольшим пассажиропотоком: с 11:00 до 12:00 на станции «Ичеришехер», с 12:00 до 13:30 – на станции «Сахиль», с 13:00 до 14:30 – на станции «28 мая», с 14:00 до 15:30 – на станции «Эльмляр Академиясы».

Программа концертов включает как национальную, так и классическую музыку.

(Автор: Самир Али. Редактор: Хазар Ахундов)

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