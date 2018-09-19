В Баку изменена схема движения двух автобусных маршрутов

БАКУ /Trend/ - В связи с закрытием станции метро «Хатаи» на ремонт временно будет изменена схема движения автобусов №№ 30 и 49, сообщили в среду Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

До завершения ремонта станции эти автобусы будут курсировать по проспекту Ходжалы, улице Юсифа Сафарова, и конечной остановкой будет улица 28 Мая (рядом с сквером Самеда Вургуна).

Отметим, что ранее зампред ЗАО «Бакинский метрополитен» Хидаят Мамедов сообщал, что осенью станцию «Хатаи» планируется закрыть на ремонт.

Как сообщили в среду Trend в ЗАО, 27 сентября станция метро «Хатаи» закроется на ремонт.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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