Мубариз Гурбанлы о закрытии Бакинского исламского университета

БАКУ /Trend/ - В новом Азербайджанском институте теологии наряду с исламом будут готовиться кадры, относящиеся и к другим религиям. Поэтому Управление мусульман Кавказа (УМК) как учредитель приняло решение со следующего года приостановить прием в Бакинский исламский университет, сказал в четверг журналистам председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, университет будет функционировать до тех пор, пока студенты второго, третьего и четвертого курсов продолжат учебу в университете.

«В этом году Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) осуществил меры по распределению поступивших в Бакинский исламский университет студентов в другие учебные заведения, и некоторые студенты будут обучаться в Институте теологии», - сказал Гурбанлы.

Гурбанлы напомнил, что подготовка кадров для религиозной сферы в Азербайджане пришлась на период восстановления государственной независимости.

«Тогда открылся ряд мечетей, а также был создан Бакинский исламский университет. В связи с увеличением количества мечетей появилась необходимость в кадрах, работающих в религиозной сфере, и Бакинский исламский университет и медресе провели достаточную работу, чтобы заполнить эти пустоты. Но Азербайджан - многоконфессиональная страна и необходимо готовить кадры не только исламской, но и других религий. По азербайджанскому законодательству, лица, работающие в религиозных учреждениях страны, должны быть гражданами Азербайджана и получать образование в Азербайджане. Поэтому Президент Азербайджана Ильхам Алие подписал распоряжение о создании Института теологии, который и будет выполнять эти задачи», - сказал Гурбанлы.

Напомним, что Азербайджанский институт теологии был создан распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 9 февраля 2018 года, и 17 сентября в Баку состоялось открытие этого вуза.

(Автор: Эльчин Мехтие. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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