Азербайджанские шахматисты одолели сборную Армении (ФОТО)

28 сентября 2018 21:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мужская сборная Азербайджана по шахматам в 5-м туре проходящей в Батуми 43-й Всемирной шахматной олимпиаде обыграла сборную Армении.

Как сообщает Trend, cборная Азербайджана встретилась с армянскими шахматистами. Встреча завершилась победой азербайджанских шахматистов – 2.5–1.5.

В составе сборной Шахрияр Мамедъяров одержал победу над Левоном Ароняном. Теймур Раджабов превзошел Габриэля Саркисяна. Рауф Мамедов завершил игру ничьей, Аркадий Найдич же проиграл встречу.

Сборная Азербайджана, очки которой после V тура достигли 10-ти, возглавляет турнирную таблицу.

(Текст: Турал Туран)

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