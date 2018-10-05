Днем скорость ветра в Баку увеличится – минэкологии

5 октября 2018 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Днем северо-западный ветер, который сейчас наблюдается в Баку, усилится. Об этом в пятницу сказала Trend завотделом по просвещению и связям с общественностью министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, сейчас скорость ветра на Абшеронском полуострове достигает 22 м/сек, а в Барде и Тертере она достигала утром 25 м/сек.

Тагиева добавила, что сегодня в Баку между утренней и дневной температурой воздуха будут аномальные перепады. «Обычно самая высокая температура наблюдается днем. Наступление холодных воздушных масс началось утром, и продолжилось до дневных часов, поэтому днем температура воздуха будет ниже, чем утром. К вечеру станет еще холоднее», - сказала она.

Тагиева напомнила, что сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове ночью ожидаются 18-20, днем - 16-18, вечером - 14 градусов тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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