На ярмарку в Баку пчеловоды привезли 120 тонн меда

БАКУ /Trend/ - В ярмарке меда в Баку принимает участие 371 пчеловод.

Об этом в понедельник сказал председатель Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасратов.

По его словам, на продажу выставлено 120 тонн меда.

"На ярмарку было привезено 150 тонн меда. Однако проведенные Агентством пищевой безопасности анализы показали, что 30 тонн меда не отвечают требованиям стандартов и не были допущены на ярмарку. Но этот мед будет находиться на ярмарке до ее завершения, а его дальнейшую судьбу решит Агентство пищевой безопасности", - отметил Хасратов.

Председатель ассоциации сказал, что на ярмарке продается не только мед, но и другая продукция пчеловодства, в том числе пчелиное молоко, пыльца, перга.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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