В Азербайджане нет необходимости в приглашении иностранных анестезиологов - главный специалист

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в настоящее время при проведении самых сложных операций анестезия проводится на уровне мировых стандартов.

Об этом в среду сказал главный анестезиолог-реаниматолог министерства здравоохранения, доктор философии по медицине Айдын Гадиров.

По его словам, сегодня не только в крупных городах республики, но и в регионах, а также в самых отдаленных населенных пунктах построены больницы, располагающие необходимой материально-технической базой и оснащенные необходимым оборудованием.

«В современный период одним из основных вопросов также является создание кадрового потенциала и постоянное повышение уровня профессионализма. В настоящее время сформировалась большая команда анестезиологов-реаниматологов, демонстрирующая высокий профессионализм при выполнении своих обязанностей», - добавил Гадиров.

По его словам, нет необходимости приглашать какого-либо иностранного специалиста в сфере анестезиологии и реаниматологии.

Главный анестезиолог-реаниматолог также сказал, что сфера анестезиологии и реаниматологии страны соответствует международным стандартам как с точки зрения материально-технического состояния, оснащения оборудованием, обеспечения препаратами, так и уровня кадрового потенциала и не уступает уровню развитых стран мира.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.