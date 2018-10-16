В Бакинской Высшей школе нефти чествуют народного артиста Расима Балаева (ФОТО)

16 октября 2018 16:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В конгресс-холле Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) состоялось торжественное собрание в честь 70-летнего юбилея легендарного актера театра и кино, народного артиста Азербайджана, кавалера орденов «Шараф» и «Шохрат», Президентского стипендиата Расима Балаева, сообщает вуз во вторник.

Мероприятие также было посвящено 45-летию со дня выхода на экран фильма «Насими», занимающего особое место в истории азербайджанской кинематографии. На собрании присутствовали ректор БВШН Эльмар Гасымов, народный артист Расим Балаев, депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде, директор киностудии «Азербайджанфильм» имени Дж. Джаббарлы Мушфиг Гатамов, видные деятели искусства, а также профессора, преподаватели и студенты вуза.

Открывая встречу, ректор БВШН Эльмар Гасымов от имени всего коллектива сердечно поздравил Расима Балаева с 70-летием со дня рождения. Как напомнил ректор, несмотря на то, что заглавная роль в фильме «Насими» была первой крупной работой прославленного артиста в кино, она стала заметной удачей молодого актера: на VII Всесоюзном кинофестивале 1974 года в Баку фильм был удостоен приза «за лучший фильм на историческую тему», а Расим Балаев – приза «за лучшее исполнение мужской роли».

Выступая перед собравшимися, народный артист Расим Балаев поблагодарил ректора Эльмара Гасымова за интерес и внимание к его творчеству. Отметив, что это уже второй визит актера в БВШН, Расим Балаев сказал, что вуз и его коллектив занимают особое место в его сердце. Знаменитый артист поделился воспоминаниями о своей работе в кино и рассказал об интересных фактах своей творческой биографии.

Ректор Эльмар Гасымов вручил Расиму Балаеву памятную плакету в честь 70-летнего юбилея и в знак признания заслуг выдающегося азербайджанского артиста. Были также показаны фрагменты фильмов с участием замечательного актера.

Выступившие на собрании депутат, заместитель председателя комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде, народный артист Азербайджана, сценарист и кинорежиссер Абдул Махмудов, директор киностудии «Азербайджанфильм» имени Дж. Джаббарлы Мушфиг Гатамов и заслуженная артистка республики Халида Гулиева говорили о яркой и многогранной творческой деятельности Расима Балаева. Затем народный артист ответил на многочисленные вопросы студентов.

В заключение был показан фильм «Насими» режиссёра Гасана Сеидбейли о жизни и творчестве великого азербайджанского поэта и философа Насими, образ которого на экране воплотил Расим Балаев.

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