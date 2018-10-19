За последние 25 лет в Азербайджане резко возросло число мужчин

19 октября 2018 14:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За последние 25 лет в Азербайджане резко возросло число мужчин. Об этом сказала зампред Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова, выступая на презентации проекта Национального плана действий «По пресечению основанного на гендерном принципе полового отбора и принятию соответствующих ответных мер в Азербайджане».

По словам зампреда Госкомитета, сегодня в молодых семьях после рождения первенца девочки, в качестве второго ребенка хотят рождения мальчика.

Гахраманова отметила, что нарушение полового равновесия - один из видов насилия против женщины, и не родившегося еще ребенка. «Против не родившихся девочек совершается преступление, нарушаются их права. Очень жаль, что сущность этой проблемы все еще не достаточно доходит до людей. Для устранения проблемы необходимо проводить просветительские работы», - отметила зампред Госкомитета.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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