В Азербайджане лица, не предоставившие краткую таможенную декларацию, будут оштрафованы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в отношении лиц, не предоставивших краткую таможенную декларацию, будут применяться штрафы.

Данный вопрос нашел отражение в изменениях, предлагаемых к Кодексу об административных правонарушениях.

Изменение предусматривает предоставление в электронной форме краткой декларации перед осуществлением поставки на таможенную территорию товаров.

Согласно предлагаемому изменению, что в случаях, определенных Таможенным кодексом, должностные лица за не предоставление краткой декларации будут оштрафованы на сумму в 1000 манатов, юридические лица - на сумму в 500 манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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