Назначен директор Научно-методического центра повышения квалификации при минкультуры Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Директором Научно-методического центра повышения квалификации в сфере культуры, созданного на базе упраздненных Научно-методического центра по культурологии при минкультуре и Республиканского центра подготовки и повышения квалификации работников культуры, назначен доктор философии по политическим наукам Асиф Усубалиев, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минкультуры.

Усубалиев родился в 1978 году в Чимкенте.

Окончил Бакинский институт политологии и социального управления по специальности «политология», затем магистратуру в Академии госуправления при Президенте Азербайджана по специальности «национальная безопасность и политическая стратегия» факультета политического управления.

В 2005 году защитился, получив научную степень доктора философии по политическим наукам.

Работал в Институте философии и политико-правовых исследований АН Азербайджана, на разных должностях в министерстве культуры, а также преподавал в Академии госуправления при Президенте Азербайджана, Азербайджанском университете языков и Западном университете.

Усубалиев автор свыше 500 научно-аналитических и публицистических статей. Он председатель Международного совета руководителей научно-методических центров по культуре, а также возглавляет и является членом ряда местных и международных рабочих групп.

Отметим, что ранее Кабмин сообщал, что численность работников Центра определена в количестве 94 штатных единиц.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.