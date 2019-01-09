В оккупированной Шуше от отравления угарным газом погибла армянская семья

БАКУ /Trend/ - Три члена армянской семьи погибли в оккупированном армянскими вооруженными силами азербайджанском городе Шуша, в результате отравления угарным газом, передают армянские СМИ.

Инцидент произошел около 19:05 восьмого января 2019 года.

Жители одного из домов Шуши обратились в МЧС с просьбой проверить квартиру, жители которой не отвечали на звонки.

Прибывшая на место бригада спасателей взломала дверь квартиры, в которой обнаружила тела трех человек: супругов и их сына.

Еще один ребенок 2011 года рождения был доставлен в детскую больницу "Степанакерта" (Ханкенди). Его состояние оценивается как тяжелое. Ведется следствие.

По предварительным данным, причиной трагедии стало отравление угарным газом.

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