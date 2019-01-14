Объявление 2019 года "Годом Насими" очень важно с точки зрения развития идеологии азербайджанства на основе идей Насими - вице-президент АН

14 января 2019 15:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Объявление Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 2019 года «Годом Насими» демонстрирует то, что Азербайджан придает особое значение своему наследию классической литературы, а также нацеленность на воспитание на этом наследии молодого поколения. Об этом сказал Trend в понедельник вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Иса Габиббейли.

По его словам, объявление «Года Насими» имеет большое историческое, литературное и научное значение.

Габиббейли отметил, что в свое время по инициативе великого лидера Гейдара Алиева празднование юбилея Имадеддина Насими было внесено в список мероприятий ЮНЕСКО, широко отпраздновано в Азербайджане.

«Подписание Президентом Ильхамом Алиевым за короткое время двух распоряжений в связи с Насими является важным событием. Празднование 650-летнего юбилея Насими и объявление 2019 года «Годом Насими» имеет особое значение с точки зрения развития идеологии азербайджанства на основе идей Насими, признания этой великой личности во всем мире», - сказал академик.

По его словам, проведение мероприятий в 2019 году, связанных с «Годом Насими», придаст импульс еще более глубокому изучению творчества Насими, его эпохи, признанию этого великого поэта во всем мире именно как азербайджанского поэта.

Академик считает, что, несмотря на то, что о Насими написаны большие научные труды, сегодня есть необходимость в еще более глубоком изучении его наследия. С этой точки зрения изучение наследия Насими, переводы и публикации связанных с ним исследований являются одними из предстоящих задач.

По его словам, в соответствии с планом мероприятий, подготовленным в НАНА, в течение этого года планируется провести вторую международную конференцию, посвященную Насими.

Габиббейли добавил, что по всей стране так же состоятся конференции, посвященные наследию поэта.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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