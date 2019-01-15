На Абшероне найдены новые памятники периода палеолита (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На Абшероне найдены новые памятники периода палеолита.

До сегодняшнего дня вопрос наличия древних поселений на Абшероне оставался спорным в связи с небольшим количеством находок периода палеолита и отсутствием в этом регионе поселений данного периода.

Об этом сказал завотделом Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана, руководитель Абшеронской археологической экспедиции, доктор философии по истории Идрис Алиев, сообщает во вторник Trend.

"В 2003 году на западе поселка Ени Сураханы были обнаружены материалы периода верхнего палеолита (древнего каменного века). Однако из-за небольшого количества обнаруженных материалов и в результате последующих сельскохозяйственных работ было невозможно ставить вопрос об антропогенезе палеолита на Абшероне", - сказал завотделом.

Руководитель экспедиции также сказал, что в декабре 2018 года во время работ Абшеронской археологической экспедиции на участке Гырмеки - между поселками Балаханы и Мухаммади обнаружены многочисленные орудия труда каменного века.

По его словам, образцы обнаружены на большой территории, поэтому не исключено, что здесь находилось древнее поселение. Также палеогеография Абшерона не противоречит топографии расположения памятника.

Специалисты провели сравнительный анализ материалов и, по предварительным оценкам, предметы относятся к среднему палеолиту.

Завотделом также сказал, что древние палеонтологические материалы, обнаруженные в геологических отложениях, показывают, что в регионе была богатая фауна.

Руководитель экспедиции отметил, что более тщательное исследование районов вокруг поселений Бинагади и Балаханы позволит изучить проблему расселения в регионе.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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