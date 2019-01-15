Граждане Азербайджана стали меньше менять имена и фамилии (Эксклюзив)

15 января 2019 18:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане уменьшилось число обращений в официальные органы в связи с изменением фамилии, имени и отчества, сообщили во вторник Trend в министерстве юстиции.

В прошлом году по вопросу изменения фамилии, имени и отчества обратились 2891 человек, в 2017 году – 3013, в 2016 – 2967, в 2015 году – 2314 человек.

Главными при обращениях назывались такие причины, как неблагозвучное имя, трудности при его произношении, а также то, что оно не подходит полу и нации, не нравится смысл и т.д.

Отметим, что гражданам Азербайджана разрешается менять фамилию, имя и отчество по достижении 18 лет. Однако органы попечительства и опеке местных исполнительных органов могут разрешить лицу до 18 лет поменять имя или фамилию на фамилию другого родителя с согласия обоих родителей и с учетом интересов ребенка.

Каждый гражданин может поменять окончание фамилии на основании заявления.

Законодательство Азербайджана запрещает менять фамилию, имя и отчество тогда, когда подавший заявление привлечен в качестве подозреваемого или обвиняемого лица, когда есть непогашенная судимость или неотбытое наказание и др.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане новорожденных чаще всего называли Юсифом и Захрой
Общество 8 января 16:22
58-й общественный центр Минюста открылся в Грузии
Грузия 24 ноября 2018 14:32
Фикрет Мамедов: В течение года уменьшен срок наказания почти 5 700 заключенных
Политика 22 ноября 2018 11:09
Президент Ильхам Алиев присвоил высшие специальные звания ряду сотрудников минюста
Политика 20 ноября 2018 16:24
В Азербайджане более 230 заключенных носят электронные браслеты
Общество 8 октября 2018 18:04
В Азербайджане детей стали реже называть религиозными именами
Общество 21 июня 2018 20:31
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев отозвал посла Азербайджана в Японии
Политика 18:22
Индия внедрит новейшую систему прогнозирования гроз и песчаных бурь
Другие страны 18:11
В Азербайджане будет проведена гуманитарная акция для семей шехидов и инвалидов событий 20 Января
Общество 18:05
Самые необычные валюты в мире (ФОТО)
Интересное 18:02
США назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей
США 18:02
Международные резервы России за 2018 год выросли на 8,3%
Россия 18:00
Структурные реформы в Азербайджане внесут большой вклад в повышение эффективности местных институтов самоуправления - депутат
Политика 18:00
Проект «Южный газовый коридор» будет обсуждаться в Вене
Энергетика 17:59
Основатель Huawei отверг обвинения властей США в шпионаже в пользу Китая
Китай 17:58