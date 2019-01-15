Граждане Азербайджана стали меньше менять имена и фамилии (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане уменьшилось число обращений в официальные органы в связи с изменением фамилии, имени и отчества, сообщили во вторник Trend в министерстве юстиции.

В прошлом году по вопросу изменения фамилии, имени и отчества обратились 2891 человек, в 2017 году – 3013, в 2016 – 2967, в 2015 году – 2314 человек.

Главными при обращениях назывались такие причины, как неблагозвучное имя, трудности при его произношении, а также то, что оно не подходит полу и нации, не нравится смысл и т.д.

Отметим, что гражданам Азербайджана разрешается менять фамилию, имя и отчество по достижении 18 лет. Однако органы попечительства и опеке местных исполнительных органов могут разрешить лицу до 18 лет поменять имя или фамилию на фамилию другого родителя с согласия обоих родителей и с учетом интересов ребенка.

Каждый гражданин может поменять окончание фамилии на основании заявления.

Законодательство Азербайджана запрещает менять фамилию, имя и отчество тогда, когда подавший заявление привлечен в качестве подозреваемого или обвиняемого лица, когда есть непогашенная судимость или неотбытое наказание и др.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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