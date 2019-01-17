Фарах Алиева: В Азербайджане важно упростить защиту диссертаций

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, наряду с поэтапным упрощением и модернизацией процесса защиты диссертаций, важно и повышение его качества.

Об этом, выступая на заседании Научно-исследовательского координационного совета в Президиуме Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), сказала заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана, профессор Фарах Алиева, сообщает в четверг Trend.

Алиева отметила, что, несмотря на то, что Высшая аттестационная комиссия выполняет решающую функцию в этом процессе, велика роль и других структур.

Напомнив, что научные советы обладают большими полномочиями, завотделом сказала, что темы диссертаций утверждаются именно научными советами.

Она добавила, что научные руководители должны особенно внимательно подходить к этому этапу.

Завотделом Администрации Президента рассказала о выдвинутых предложениях по переформированию диссертационных советов, критериях избрания членов этих советов.

Алиева также отметила важность оперативной работы занимающихся проблемами советов сайтов, подчеркнула целесообразность проведения соответствующих работ для эффективной организации работы диссертационных советов в НАНА, усиления контроля над их работой.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.