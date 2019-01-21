В роддомах Азербайджана будут применяться новые стандарты

21 января 2019 17:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ЮНИСЕФ и Госагентство по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете министров Азербайджана планируют сотрудничать по применению стандарта «Больница - друг ребенка» в роддомах (родильных отделениях) страны.

Об этом в понедельник сказал Trend глава азербайджанского представительства ЮНИСЕФ Эдвард Карвардин.

По его словам, одной из особенностей стандарта являются правильные советы молодым мамам, в частности о вскармливании ребенка до определенного возраста только грудным молоком.

По словам Карвардина, за более чем 20 лет в Азербайджане достигнуты значительные продвижения в сокращении детской и материнской смертности.

«В целом в стране достигнуты существенные продвижения в сфере здоровья и питания детей и матерей. К примеру, в стране полностью искоренен полиомиелит»", - сказал Карвардин.

Глава представительства ЮНИСЕФ добавил, что представляемая им структура намерена сотрудничать с Госагентством по обязательному медстрахованию в сфере поддержки предоставления основных услуг детям и матерям.

«Цель в том, чтобы дети и матери в Азербайджане могли оптимально пользоваться услугами, в которых нуждаются. Считаем, что в последующие годы это сотрудничество будет полезно для тысяч детей и матерей», - сказал Карвардин.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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