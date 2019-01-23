Незадачливый угонщик самолета Сургут-Москва пытался сменить курс в Азербайджан

23 января 2019 16:55 (UTC+04:00)

Павел Шаповалов, который пытался угнать самолет авиакомпании "Аэрофлот", требовал сменить курс авиарейса Сургут-Москва в Азербайджан. Об этом, как передает в среду Trend, сообщает телеканал НТВ.

"Шаповалов — обвиняемый в уголовном деле об угоне воздушного судна. Во время полета он подозвал к себе стюардессу и потребовал изменить маршрут. Сначала захотел в Азербайджан, затем передумал и попросил взять курс на Афганистан", - говорится в репортаже телеканала.

Напомним, что накануне самолет авиакомпании "Аэрофлот" (рейс SU1515, бортовой номер VP-BRR) вылетел из Сургута в Москву в 12:55 по московскому времени и через 15 минут после взлета изменил курс. В экстренных службах сообщили, что изменение курса было вызвано хулиганскими действиями одного из пассажиров. Самолет был перенаправлен в аэропорт Ханты-Мансийска, где совершил посадку в 14:18 по московскому времени.

В свете этих событий компания привела службу безопасности "Аэрофлота" и технические службы в состояние повышенной бдительности.

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