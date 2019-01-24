В Баку по уголовным делам возмещено 67,3% материального ущерба - прокуратура

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Баку по уголовным делам было возмещено 67,3 процента материального ущерба, нанесенного физическим и юридическим лицам.

Об этом на расширенном оперативном совещании сказал прокурор Баку Ильгар Аббасов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на прокуратуру столицы.

На совещании было отмечено, что в прошлом году произошло 76 разбоев, что на восемь фактов больше по сравнению с предшествующим годом, восемь случаев остались нераскрытыми.

Из 212 дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом нераскрытыми остались три.

«Анализ уголовных дел, расследованных в 2018 году органами городской прокуратуры и внутренних дел, показывает, что из 1115 дел, находившихся в производстве прокуратуры, завершено 547, а из 12 390 уголовных дел, находившихся в производстве аппаратов следствия органов внутренних дел, завершено 4226», - сказал Аббасов.

Также в ходе следствия был возмещен ущерб в размере 4386 тысяч манатов (67,3 процента) из 6 518 тысяч манатов ущерба, нанесенного физическим и юридическим лицам по уголовным делам, расследуемым прокуратурой, в том числе следственным управлением прокуратуры Баку, а из 28 862 тысяч манатов ущерба, нанесенного по делам, расследуемым органами полиции, было возмещено 25 080 тысяч манатов (86,9 процента).

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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