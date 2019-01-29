БАКУ /Trend/ - В Баку обнародованы результаты экзаменов экстерном.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление образования Баку, в экзаменах, которые проводились для лиц, не завершивших общее среднее (IX классов) и полное среднее образование (XI классов) в предыдущие годы, в общей сложности приняли участие 218 человек, из которых 134 успешно сдали экзамены.

Экстерны по уровню общего среднего образования сдавали экзамен по 12 предметам, полного среднего образования – по 11 предметам. Лица, обучавшиеся на русском языке, дополнительно сдавали экзамен по азербайджанскому языку.

Лицам, успешно сдавшим экзамены экстерном, для получения аттестата необходимо принять участие в выпускных экзаменах.

Информацию о выпускных экзаменах экстерны могут получить на сайте Государственного экзаменационного центра (www.dim.gov.az).

(Автор: Ильхам Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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