Завтра в Баку будет до 17 градусов тепла

11 марта 2019 13:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, утром местами туман, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным ветром, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8, днем - 13-17 градусов тепла, в Баку ночью - 6-8, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных местах туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 4-9, днем - 17-22 градуса тепла, в горах ночью - 0-5, днем - 8-13 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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