В Баку сохранится ветреная погода

18 марта 2019 13:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром местами морось, вечером возможны дожди, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Будет дуть порывистый северо-западный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем - 7-9, градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 до 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 75-85 процентов.

В районах Азербайджана местами будет дождливо, в горных и предгорных районах прогнозируется снег, местами осадки будут интенсивными. Ночью и утром местами туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - 1-6 градусов тепла.

Завтра до второй половины дня на Абшеронском полуострове будет дуть сильный северный ветер, неблагоприятный для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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