В Баку отметили еврейский праздник Пурим (ФОТО)

21 марта 2019 19:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку прошло празднования еврейского праздника Пурим, сообщает в четверг Trend.

На мероприятии участвовали посол Израиля в Азербайджане Дан Став, а также представители посольства.

Пурим - еврейский праздник, установленный, согласно библейской Книге Есфири (Эстер) в память спасения евреев, проживавших на территории Персидской империи от истребления их Аманом-амаликитянином, любимцем царя Артаксеркса.

Праздник начинается «постом Эстер» в течение 13-го дня месяца адар (12-й месяц в еврейского календаря) в память поста, наложенного царицей на себя, на слуг и на всех евреев города Сузы.

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