Магнус Карлсен сыграл в шахматы с азербайджанскими детьми из Нагорного Карабаха (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Шамкирском районе состоялся шахматный матч во имя мира между пятью школьниками-членами азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и чемпионом мира Магнусем Карлсеном, сообщает Trend.

Перед началом соревнования школьники посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Шамкире, возложили к нему цветы.

Затем в Центре Гейдара Алиева в Шамкире был дан старт соревнованию. После соревнования дети высказали пожелания Карлсену, сфотографировались с ним и взяли у него автограф.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.