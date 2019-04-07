В Баку прошел велопробег под девизом «Меньше машин, больше жизни» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи со Всемирным днем здоровья в воскресенье в 12:00 в Баку прошел велопробег под девизом «Меньше машин, больше жизни», сообщает Trend.

Велопробег прошел по инициативе минэкологии и природных ресурсов при организации ВОЗ и Центра общественного здравоохранения и реформ минздрава, Федерации велосипедного спорта Азербайджана и Республиканской Олимпийской велосипедной школы.

В нем приняли участие представители министерства молодежи и спорта, Службы государственной безопасности, Государственного таможенного комитета, Госслужбы по мобилизации и призыву на воинскую службу, Бакинского транспортного агентства, ПО «Азеригаз», а также студенты Академии госуправления при Президенте Азербайджана и Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

Отметим, что, начиная с 1950 года, 7 апреля ежегодно отмечается Всемирный день здоровья.

(Автор: Самир Али. Фото: Заур Мустафаев. Текст: Али Гасымов)

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