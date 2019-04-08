В Баку завершилась реконструкция еще пяти улиц (ФОТО)

8 апреля 2019 15:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжением главы государства, силами Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана в Ясамальском районе города Баку проводится комплекс мероприятий.

Как сообщает Trend со ссылкой на Агентство, ремонтные работы главным образом охватывают улицы где расположены социальные объекты, а также автомобильные дороги, используемые общественным транспортом, и долгие годы, эксплуатируемые без капитального ремонта.

В рамках стартовавших с начала текущего года ремонтно-строительных работ в порядок приведена территория площадью 85 тысяч квадратных метров на пяти улицах общей протяженностью 5,3 километра.

Это улицы Мухаммеда Хиябани и Асада Ахмедова, каждая протяженностью 1,6 километра и соединяющий их проход «А» протяженностью 0,4 километра, улицы «седьмая Алатава» длинной в один километр и Сафаята Мехтиева протяженностью 0,7 километра. По завершении реконструкции упомянутых улиц будут начаты аналогичные работы еще на пяти улицах Ясамальского района. Подразумевается, что в целом, строительно-ремонтные работы в Ясамальском районе в итоге существенно увеличат надежность и комфортность эксплуатации улиц и дорог.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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