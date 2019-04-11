В Баку сохранится умеренная погода

11 апреля 2019 13:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью и утром местами туман, ветер северный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-12, днем - 14-18 градусов тепла, в Баку ночью - 10-12, днем - 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы - 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 75-85, днем – 60-65 процентов.

Утром и днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются осадки, возможны грозы, ночью и утром в отдельных местах туман, ветер западный.

Ночью - 9-14, днем - 19-24, в горах ночью - 4-7, днем - 9-14 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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