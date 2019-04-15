Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ об увеличении социальных пособий

15 апреля 2019 18:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджана "Об увеличении суммы социальных пособий” от 29 августа 2013 года, сообщает в понедельник Trend

Согласно изменениям, в указ, цифра “73” в подпункте 1.1.1 заменяется цифрой “130”, а второй - четвертый абзацы подпункта 1.1.2 даются в следующей редакции.

лицам с инвалидностью I группы - 150 манатов;

лицам с инвалидностью II группы - 130 манатов

лицам с инвалидностью III группы - 110 манатов.

второй - четвертый абзацы подпункта 1.1.3 даются в следующей редакции:

лица с инвалидностью I группы -150 манатов

лица с инвалидностью II группы - 130 манатов

лицам с инвалидностью III группы - 110 манатов

второй - четвертый абзацы подпункта 1.4. 1.1.4 - в нижеследующей редакции:

лица с инвалидностью I группы -150 манатов

лица с инвалидностью II группы - 130 манатов

лицам с инвалидностью III группы - 110 манатов

В подпункте 1.1.5 цифра “82” заменяется цифрой “150”;

в подпункте 1.1.6 цифра “68” заменяется цифрой “80”;

в подпункте 1.1.8 цифра “68” заменяется цифрой“100”;

в подпункте 1.9. 1.1.9 цифра “61” заменяется цифрой “100”

в подпункте 1.1.11.2 слова “инвалидов войны, лиц, ставших инвалидами во время событий 20 января, лиц, ставших инвалидами I и II группы в результате Чернобыльской аварии, заменяются на "лиц, имеющих инвалидность в связи с войной или событиями 20 января 1990 года, лиц, инвалидность I или II группы которых была определена в результате Чернобыльской аварии”.

Помимо этого, в подпункте 1.2.2 цифра “109” заменяется цифрой “200”;

В подпункте 1.2.3. цифра “146” заменяется цифрой “300”.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Указ вступает в силу с первого апреля 2019 года.

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