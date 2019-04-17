В Азербайджане будут применены новые лимиты на коммунальные услуги

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден «Порядок установления и регулирования лимитов на потребление коммунальных услуг (электроэнергии, отопления, газа и воды) в бюджетных организациях», решение о котором подписал премьер-министр Новруз Мамедов, сообщает в среду Trend.

Центральным и местным органам исполнительной власти, а также руководителям других бюджетных организаций поручено в трехмесячный срок подготовить список объектов, находящихся в их подчинении (в т.ч., арендованных), а также сданных в аренду объектов и их арендаторов (субарендаторов), и представить его в министерство финансов на бумажных и (или) электронных носителях.

По решению, предприятия, оказывающие коммунальные услуги, вместе с бюджетными организациями в течение двух месяцев в соответствии с предусмотренным списком должны составить список объектов, где не установлены счетчики, и представить его в минфин на бумажных и (или) электронных носителях.

После того, как в минфин будет представлен список объектов, где не установлены счетчики, министерство с учетом возможностей госбюджета и приоритетов, предусмотренных стратегическими «дорожными» картами, в двухмесячный срок должно представить в Кабмин предложения о завершении процесса установки счетчиков в бюджетных организациях

Предприятиям, оказывающим коммунальные услуги, поручено, чтобы они предприняли необходимые меры для оказания коммунальных услуг потребителям согласно действующим стандартам, и обеспечить контроль над подчиняющимися организациями по учету лимитов, установленных во время заключения договоров с потребителями по коммунальным услугам и оказанию коммунальных услуг в рамках этих лимитов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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