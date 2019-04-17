В Азербайджане будут применены новые лимиты на коммунальные услуги

17 апреля 2019 10:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден «Порядок установления и регулирования лимитов на потребление коммунальных услуг (электроэнергии, отопления, газа и воды) в бюджетных организациях», решение о котором подписал премьер-министр Новруз Мамедов, сообщает в среду Trend.

Центральным и местным органам исполнительной власти, а также руководителям других бюджетных организаций поручено в трехмесячный срок подготовить список объектов, находящихся в их подчинении (в т.ч., арендованных), а также сданных в аренду объектов и их арендаторов (субарендаторов), и представить его в министерство финансов на бумажных и (или) электронных носителях.

По решению, предприятия, оказывающие коммунальные услуги, вместе с бюджетными организациями в течение двух месяцев в соответствии с предусмотренным списком должны составить список объектов, где не установлены счетчики, и представить его в минфин на бумажных и (или) электронных носителях.

После того, как в минфин будет представлен список объектов, где не установлены счетчики, министерство с учетом возможностей госбюджета и приоритетов, предусмотренных стратегическими «дорожными» картами, в двухмесячный срок должно представить в Кабмин предложения о завершении процесса установки счетчиков в бюджетных организациях

Предприятиям, оказывающим коммунальные услуги, поручено, чтобы они предприняли необходимые меры для оказания коммунальных услуг потребителям согласно действующим стандартам, и обеспечить контроль над подчиняющимися организациями по учету лимитов, установленных во время заключения договоров с потребителями по коммунальным услугам и оказанию коммунальных услуг в рамках этих лимитов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Незаконная экономическая деятельность на оккупированных территориях Азербайджана создает условия для наркотрафика и других преступлений – премьер
Политика 15 апреля 12:34
В Баку обсуждаются вопросы глобальной борьбы с незаконным оборотом наркотиков (ФОТО)
Политика 15 апреля 11:54
Новруз Мамедов: Азербайджан активно участвует во всех глобальных платформах для вклада в укрепление международного мира
Политика 15 апреля 09:56
В Азербайджане начнут выдаваться водительские права нового образца (ФОТО)
Общество 5 апреля 10:02
В Азербайджане изменен порядок выплаты студенческих стипендий
Общество 3 апреля 10:08
В Азербайджане усиливается контроль над крупными госкомпаниями
Общество 29 марта 18:55
Лента новостей
Проверена боеготовность погранпунктов Азербайджана на границе с Арменией (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 11:48
В Индонезии завершились самые масштабные выборы в истории
В мире 11:44
В Австралии домашний олень убил хозяина
В мире 11:43
В Дальневосточном федеральном университете готовятся к возможной встрече Путина и Ким Чен Ына
В мире 11:43
BirBank является самым популярным банковским мобильным приложением в Азербайджане
ИКТ 11:41
МИД Азербайджана создал страницу в Twitter о незаконной деятельности на оккупированных территориях
Политика 11:32
Палеонтологи нашли череп нового вида доисторического крокодила
В мире 11:32
Названо число не принятых в эксплуатацию многоквартирных зданий в Азербайджане
Общество 11:26
Обнародована дата открытия автомобильного тоннеля на северо-востоке Турции
Бизнес 11:18