Определились составы групп на XV Европейском юношеском олимпийском фестивале, который пройдет в Баку (ФОТО)

18 апреля 2019 22:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Определились составы групп на соревнованиях по командным видам спорта XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который пройдет в Баку в этом году.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство молодежи и спорта, в рамках фестиваля пройдут соревнования по трем командным видам спорта - волейболу, баскетболу и гандболу. Состав волейбольных и баскетбольных групп определен в соответствии с рейтингами по результатам соревнований соответствующих возрастных категорий стран-участниц, и жеребьевка проводилась только по гандболу в штаб-квартире Европейской федерации гандбола в Вене. В целом, в каждом соревновании будут принимать участие восемь команд.

В соревнованиях по волейболу среди юношей в группу А кроме национальной команды Азербайджана, вошли также команды Германии, России и Беларуси, а в группу Б - Чехии, Италии, Болгарии и Бельгии. В соревнованиях по волейболу среди девушек в группу А вошли команды из Азербайджана, России, Болгарии и Румынии, в группу Б - Турции, Италии, Беларуси и Германии.

В соревнования по баскетболу среди юношей состав группы А выгядит следующим образом: Хорватия, Франция, Сербия и Азербайджан. В группе Б - Испания, Турция, Греция и Литва. В соревнования по баскетболу среди девушек в группу А вошли команды из Италии, Франции, России и Бельгии, в группу Б - Чехия, Турция, Венгрия и Польша.

В соревнования по гандболу среди юношей Азербайджану выпал жребий бороться за победу в группе А с командами Дании, Германии и Сербии. В группе Б оспаривать победу смогут спортсмены из Хорватии, Исландии, Франции и Словении. Среди гандболисток силы распределились следующим образом: группа А - Франция, Румыния, Нидерланды и Испания, группа Б - Венгрия, Швейцария, Чехия, Азербайджан.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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