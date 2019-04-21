В Бакинском филиале МГУ имени М.В. Ломоносова прошел традиционный День открытых дверей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Филиале Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова в городе Баку прошел ежегодный День открытых дверей, сообщает Trend.

Традиционно День открытых дверей в Бакинском филиале МГУ имени М.В.Ломоносова вызвал большой интерес абитуриентов и их родителей. Более шестисот участников мероприятия расположились в двух залах университета. В фойе университета были установлены стенды с интересующей абитуриентов информацией, литературой и брошюрами, посвященными системе обучения и правилам поступления в Филиал. Абитуриенты могли ознакомиться с учебным процессом на факультетах филиала, а также с условиями и правилами для поступления в Бакинский филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в 2019/2020 учебном году, получить всестороннюю информацию о подготовке бакалавров и магистров на факультетах филологии, прикладной математики, химии, психологии, экономики и физики.

При этом на базе филологического факультета функционируют отделения русского языка и литературы и современных западноевропейских языков и литератур (английский язык и литература, французский язык и литература, итальянский язык и литература, испанский язык и литература). На экономическом факультете открыты два отделения - экономика и менеджмент. В филиале имеется отделение магистратуры, прием в которую осуществляется по следующим направлениям: филология, математика и компьютерные науки, химия, психология, экономика (менеджмент, образовательная программа «Международный бизнес»).

Открывая встречу, заведующий кафедрой общей топологии и геометрии механико-математического факультета МГУ, доктор физико-математических наук, профессор Юрий Садовничий поприветствовал абитуриентов и их родителей. В своем выступлении он подчеркнул, что Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Баку был основан в 2008 году в соответствии с указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева. За эти годы, благодаря ректору Бакинского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова, академику Наргиз Пашаевой университет добился больших успехов, стал одним из лучших вузов Азербайджана.

"Деятельность Филиала началась с трех факультетов: прикладной математики, химии и филологии. Впоследствии, с расширением образовательной сферы университета, были открыты факультет психологии, экономический и физический факультеты. За эти годы более 700 наших выпускников получили диплом МГУ, благодаря полученным у нас знаниям успешно идут по жизни. Хотелось бы отметить, что в 2012 году был построен великолепный кампус в поселке Ходжасан, в котором созданы все условия для получения студентами глубоких знаний, отдыха, занятиями спортом и проживания, есть библиотеки, общежития, компьютерные классы, учебные лаборатории и т.д. Выпускникам Бакинского филиала выдается диплом об окончании МГУ имени М.В. Ломоносова. Диплом МГУ признается во всем мире, поэтому выпускники университета имеют отличную возможность для трудоустройства, дальнейшего обучения в престижных зарубежных вузах. После окончания бакалавриата желающие могут пройти двухгодичное обучение в магистратуре", - сказал Юрий Садовничий.

Юрий Садовничий отметил, что в конце марта в МГУ прошел форум "Университеты, общество и будущее человечества" и ректор университета Виктор Садовничий отметил вызовы современного времени, которые необходимо учитывать в обучении – цифровизация, создание искусственного интеллекта, экологические факторы, изучение способностей мозга и исследование космоса. Значима роль Филиала в изучении этих сфер, налажено сотрудничество с соответствующими областями деятельности, и студентам предлагается принять в этом самое активное участие.

Ректор МГУ, академик Виктор Антонович Садовничий всегда особо подчеркивает уникальную деятельность Бакинского филиала и то, что студенты получают знания от ведущих преподавателей - кандидатов и докторов наук, профессоров и академиков, членов-корреспондентов в разных областях. Занятия в основном проводятся профессорско-преподавательским составом МГУ, учебная деятельность Филиала осуществляется по учебным планам и программам МГУ имени М.В. Ломоносова с использованием инновационных технологий и методов. Таким образом, учащиеся в Филиале получают образование Московского государственного университета, не покидая Баку.

"Надеюсь, все поступившие успешно пройдут обучение, добьются успехов по выбранной специальности и запомнятся грандиозными открытиями в науке. Добро пожаловать в МГУ!", - сказал Юрий Садовничий

В Филиале созданы все условия, как для студентов, так и преподавателей. В Филиале функционируют богатейшая библиотека, 20 лабораторий на факультетах химии, физики и психологии, которые оснащены самым современным оборудованием, позволяющим проводить экспериментальные исследования практически любой сложности, необходимые для обеспечения учебного процесса и занятий научно-исследовательской работой. Студенты филиала занимаются в просторных и технически оснащенных аудиториях, в кампусе имеется спортивный комплекс, желающим предоставляется общежитие. Помимо четырех уже функционирующих с 2012 года общежитий в кампусе Филиала, в прошлом году для московских преподавателей построено и сдано в эксплуатацию еще одно трехэтажное здание нового общежития. В общежитиях кампуса в настоящее время проживают более 200 студентов и 80 преподавателей МГУ.

Ответственный секретарь приемной комиссии Бакинского филиала МГУ, кандидат физико-математических наук Денис Ильютко подробно рассказал о правилах приема. Было отмечено, что обучение в Филиале проходит сначала по программе бакалавриата – в течение четырех лет, а затем желающие могут на протяжении двух лет продолжить обучение в магистратуре. Желающие посвятить себя научной деятельности могут продолжить обучение в аспирантуре в Москве. Вступительные экзамены проводятся в письменной форме, на русском языке. Обучение в Филиале также проводится на русском языке. Форма обучения – очная, дневная. Филиал не предоставляет заочной формы обучения. Также действует подготовительное отделение, где организованы бесплатные курсы для абитуриентов. Для граждан Азербайджана, за исключением граждан, получивших ранее высшее образование за счет бюджета республики, обучение бесплатное. Для граждан Российской Федерации и третьих стран образование является платным (допускаются к вступительным экзаменам Филиала без необходимости прохождения экзаменов ГЭЦ).

Желающим поступить в бакалавриат Филиала, для допуска к испытаниям, проводимым Филиалом, необходимо набрать на вступительном экзамене в бакалавриат вузов весенней сессии (12 мая и 19 мая 2019 года), проводимом Государственным экзаменационным центром Азербайджанской Республики (ГЭЦ), 150 или более баллов. При этом набранные баллы дают только допуск на экзамены и не суммируются с баллами при поступлении в Филиал, то есть поступление идет на конкурсной основе посредством сдачи дополнительных экзаменов. Все участвующие могут претендовать на поступление на любой один факультет филиала МГУ в городе Баку. Выбор факультета не зависит от группы специальностей, в которой набраны необходимые баллы на экзамене ГЭЦ.

Заявление для приема в бакалавриат может быть подано в электронной форме при наличии соответствующей электронной цифровой подписи (далее ЭЦП) – FİN-кода. Форма заявления может быть заполнена на сайте http://msu.az или на сайте ГЭЦ http://dim.gov.az/. При отсутствии ЭЦП для подачи документов поступающий может зарегистрироваться на сайте http://msu.az или на сайте ГЭЦ http://dim.gov.az/, но заявление он должен подать лично, явившись в Приемную комиссию филиала в заранее объявленные сроки.

Прием заявлений в бакалавриат будет проходить в электронной форме с 29 мая 2019 года по 28 июня 2019 года (в 12:00 регистрация закрывается). Подать заявление можно на сайте Филиала http://msu.az/ или на сайте ГЭЦ http://dim.gov.az/.

Абитуриенты, не прошедшие вступительные экзамены, смогут принять участие в проводимом ГЭЦ конкурсе по зачислению в другие вузы Азербайджана. Лица, зачисленные в Филиал, исключаются из списков ГЭЦ и в дальнейшем не участвуют в конкурсах на поступление в другие вузы Азербайджана.

Было также рассказано о правилах обучения в магистратуре.

Ведущие преподаватели МГУ имени М.В. Ломоносова, ответственные за координацию учебно-научной работы факультетов в Филиале - доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой общей физики физического факультета МГУ, ответственный за координацию учебно-научной работы физического факультета Бакинского филиала МГУ Александр Салецкий, кандидат физико-математических наук, ответственный за координацию учебно-научной работы факультета прикладной математики Бакинского филиала МГУ Евгений Мычка, кандидат филологических наук, преподаватель кафедры истории русской литературы филологического факультета МГУ Андрей Федотов, доктор химических наук, профессор Алексей Копылов, ответственный за координацию учебно-научной работы факультета психологии Бакинского филиала МГУ Леонид Бабанин, кандидат экономических наук, ответственный за координацию учебно-научной работы экономического факультета Бакинского филиала МГУ Джейхун Гусейнов подробно рассказали абитуриентам и их родителям о подготовке бакалавров и магистров на факультетах филологии, химии, прикладной математики, психологии, экономики и физики, а также ответили на интересующие их вопросы.

После официальной части мероприятия абитуриенты и их родители получили возможность посетить университетский кампус в Ходжасане, где для них были проведены экскурсия и презентация факультетов.

Получить более подробную и оперативную информацию можно на сайте www.msu.az, а по всем интересующим вопросам обратиться по электронной почте info@msu.az.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.