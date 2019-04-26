В Баку проходит Кубок мира по художественной гимнастике (ФОТО)

26 апреля 2019 13:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку на Национальной арене гимнастики проходят соревнования Кубка мира по художественной гимнастике, сообщает Trend.

В первый день соревнований проходят квалификации в индивидуальной программе с обручем и мячом, а также квалификации команд в групповых упражнениях с пятью мячами.

Кубок мира по художественной гимнастике продлится в Национальной арене гимнастики в Баку до 28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представляют Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.

В первые два дня соревнований пройдут квалификации в индивидуальной программе и среди команд в групповых упражнениях. После этих выступлений определятся победительницы и призеры в многоборье. В воскресенье, 28 апреля, состоятся финалы в индивидуальной программе по отдельным предметам (обруч, мяч, булавы, лента) и финалы команд в групповых упражнениях (пять мячей, три обруча и две пары булав).

Гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим самый высокий бал за исполнение, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Джейхун Алекперов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Роль Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в достижении страной многочисленных спортивных побед неоценима - замминистра
Общество 12:19
Основная групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике снялась с Кубка мира
Общество 24 апреля 21:02
Мариана Василева: Счастлива, что сборная Азербайджана наконец-то взяла медаль на домашней арене
Общество 29 апреля 2018 17:48
В Баку прошла церемония награждения групповых команд в рамках Кубка мира (ФОТО)
Общество 29 апреля 2018 17:29
Болгарские грации выиграли "золото" Кубка мира в Баку в упражнениях с мячами и скакалками
Общество 29 апреля 2018 17:01
Федерация гимнастики Азербайджана провела великолепный Кубок мира - болгарская спортсменка
Общество 29 апреля 2018 16:13
Лента новостей
Начался первый свободный заезд на Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан (ФОТО))
Общество 13:30
В Лондоне презентован сборник на английском языке "Cry" про Карабах (ФОТО)
Культура 13:26
Нацвалюта Казахстана снова подешевела к доллару
Финансы 13:22
Казахстан и Россия создадут СП по производству тракторов
Бизнес 13:19
В Баку прошла первая автограф-сессия пилотов Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан
Общество 13:15
Корпорация «Аккорд» примет участие в строительстве отеля на территории бульвара в Баку
Бизнес 13:11
Армения не открыла архивы 1915 года – МИД Турции
Турция 13:10
В Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 13:08
Турция ожидает от США решительных шагов по созданию зоны безопасности на севере Сирии
Турция 13:01