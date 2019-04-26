В Баку изменена схема движения 20 автобусных маршрутов

26 апреля 2019 19:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку временно меняется схема движения 20 регулярных автобусных маршрутов.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, начиная с субботы, временно меняется схема движения автобусных маршрутов №№ 22, 24, 35, 40, 49, 55, 57, 60, 76, 78, 105, 106, 113, 141, 185, 186, 191, 208, 209 и 213 .

Изменения связаны с полным ограничением дорожного движения по причине реконструкционных работ на улице Явера Алиева в поселке Бакиханова Сабунчинского района Баку. До полного завершения работ, автобусы будут следовать альтернативными маршрутами по улицам Х.Хасмамедова и Л. Мамедбейли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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