Лучшие моменты первого дня Кубка мира по художественной гимнастике в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку в пятницу в Национальной арене гимнастики стартовал Кубок мира по художественной гимнастике, сообщает Trend.

В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представляют Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.

АМИ Trend представляет читателям лучшие моменты первого дня соревнований.

(Автор: Азад Гасанли. Фото: Джейхун Алекперов)

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