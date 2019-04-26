Лучшие моменты первого дня Кубка мира по художественной гимнастике в Баку (ФОТО)

26 апреля 2019 17:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку в пятницу в Национальной арене гимнастики стартовал Кубок мира по художественной гимнастике, сообщает Trend.

В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представляют Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.

АМИ Trend представляет читателям лучшие моменты первого дня соревнований.

(Автор: Азад Гасанли. Фото: Джейхун Алекперов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
У Азербайджана очень сильные гимнастки - молдавская спортсменка
Общество 16:59
Художественная гимнастика в Азербайджане успешно развивается - тренер сборной Республики Корея
Общество 16:41
Арена гимнастики в Баку очень большая, она мне напоминает театр – итальянская гимнастка
Общество 16:29
Магсуд Фарзуллаев: Кубок мира по художественной гимнастике в Баку пройдет интересно
Общество 16:12
Очень понравилась публика в Баку - гимнастка из Узбекистана
Общество 15:02
В Баку проходит Кубок мира по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 13:09
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Сьерра-Леоне
Политика 18:04
Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Нидерландов
Политика 18:02
Президент Ильхам Алиев поздравил главу ЮАР
Политика 18:02
В Азербайджане ограничен импорт кур из Чеченской республики и Ставропольского края России
Экономика 17:54
В США из всего флота F-35 в полной боеготовности находится лишь четверть
В мире 17:51
В Австрии из картофельной кожуры производят биогаз для отопления домов
В мире 17:48
Сияна Василева о полученной травме: Надеюсь на скорейшее выздоровление
Общество 17:44
По причине аварии пилот остановил второй свободный заезд на Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан (ФОТО)
Общество 17:43
В Хатаинском районе Баку приостановлено незаконное строительство 25-этажного дома (ФОТО)
Общество 17:40