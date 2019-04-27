Сборная Молдовы по художественной гимнастике в восторге от Баку - посол

27 апреля 2019 14:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сборной Молдове по художественной гимнастике очень нравится выступать в Баку, сказал в субботу Trend посол Молдовы в Азербайджане Георге Леука.

«Сегодня я уже второй день наблюдаю за соревнованиями. Вчера, после выступления команды, я общался с нашими спортсменами и тренерами - они очень довольны, отметили прекрасную организацию и условия, как для тренировки, так и соревнований», - сказал посол.

По словам Леука, молдавские гимнастки уже второй раз приезжают в Баку.

«Им очень нравится сюда приезжать. Тем более, что помимо тренировок они могут познакомиться с прекрасным городом Баку», - добавил он.

Кубок мира по художественной гимнастике продлится в Национальной арене гимнастики в Баку до 28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представляют Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.

В первые два дня соревнований пройдут квалификации в индивидуальной программе Георге Леука и среди команд в групповых упражнениях. После этих выступлений определятся победительницы и призеры в многоборье. В воскресенье, 28 апреля, состоятся финалы в индивидуальной программе по отдельным предметам (обруч, мяч, булавы, лента) и финалы команд в групповых упражнениях (пять мячей, три обруча и две пары булав).

Гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим самый высокий бал за исполнение, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

(Авторы: Вахид Байрамов, Азад Гасанли)

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