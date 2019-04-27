Корейская гимнастка приятно удивила бакинскую публику, выступив под песню Муслима Магомаева (ВИДЕО)

27 апреля 2019 15:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит второй день Кубка мира по художественной гимнастике, сообщает в субботу Trend.

Сегодня гимнастки соревнуются в индивидуальной программе с булавами и лентой, а также в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав.

Несмотря на то, что второй день Кубка мира еще не закончился, он уже успел запомниться яркими выступлениями гимнасток, одним из которых стало выступление корейской спортсменки Ким Чейвун (Kim Chaewoon) с лентой.

18-летняя Ким приятно удивила бакинскую публику, выступив под аккомпанемент песни Муслима Магомаева «Синяя вечность» («О море, море»).

АМИ Trend представляет читателям выступление Ким:

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