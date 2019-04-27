Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан в полных волнения и эмоций фотографиях

27 апреля 2019 16:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку продолжается второй день Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан, сообщает в субботу Trend.

Престижные гонки запомнятся незабываемыми, полными волнения моментами.

Информагентство Trend представляет читателям полные волнения и эмоций фотографии зрителей.

Гонки Формулы 1, которые в четвертый раз проходят в столице Азербайджана, продолжатся до 28 апреля.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.

Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы 1 еще на три года.

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «Паддок-клуба».

Смотреть Гран При Азербайджана больше всего приезжают граждане России, Великобритании, Грузии, Нидерландов, Польши, ОАЭ и Финляндии.

(Текст: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев Редактор: Хазар Ахундов)

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