В Баку прошла церемония награждения призеров индивидуальных финалов Кубка мира по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики прошла церемония награждения победителей и призеров финалов в индивидуальных упражнениях Кубка мира по художественной гимнастике.

Напомним, что в упражнениях с обручем первое место заняла российская гимнастка Дина Аверина (22.000 балла), на втором месте израильская спортсменка Линой Ашрам (21.850 балла), на третьем – американская гимнастка Лаура Зенг (20.350 балла).

Награды вручили вице-президент Национального олимпийского комитета Хазар Исаев, заместитель директора Национальной арены гимнастики Нармина Гулиева, директор Бакинской школы гимнастики Хагани Фараджев.

В упражнениях с мячом золотую медаль завоевала Линой Ашрам (21.750 балла), «серебро» у российской гимнастки Дины Авериной (21.100 балла), бронзовую медаль завоевала белорусская спортсменка Екатерина Галкина (20.500 балла).

Награды вручили популярный азербайджанский исполнитель Мири Юсиф, хореограф сборной Азербайджана по художественной гимнастики Акиф Кяримли, представитель министерства молодежи и спорта Азербайджана Эльчин Гасымов.

В упражнениях с булавами первое место заняла Дина Аверина (Россия, 22.500 балла), на втором месте - Арина Аверина (Россия, 22.300), на третьем - Влада Николченко (Украина, 21.400).

Награды вручили народный артист Мурад Дадашов, менеджеры Федерации гимнастики Азербайджана Сара Зейналова и Бика Абдуллаева.

В упражнениях с лентой первое место Анастасия Салос (Беларусь, 20.650 балла), второе место заняла Арина Аверина (Россия, 20.600 балла), третье - Дина Аверина (Россия, 20.250 балла).

Награды вручили многократная чемпионка мира по художественной гимнастике, призер Олимпийских игр-1996 в Атланте Яна Батыршина, менеджер Федерации гимнастики Азербайджана Фарид Мамедзаде, представитель Бакинской школы гимнастики Инара Исрафилбекова.

Также были вручены кубки Международной федерации гимнастики (FIG) по итогам трех лучших результатов, показанных на четырех этапах Кубка мира текущего года.

В упражнениях с обручем и мячом кубок достался - Дине Авериной (Россия), с булавами - Владе Николченко (Украина), а с лентой - Катрин Тасевой (Болгария).

Награды вручил президент Европейского гимнастического союза (UEG) Фарид Гаибов.

Напомним, что в воскресенье в Национальной арене гимнастики стартовали финалы Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

Сегодня разыгрывались шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям). Помимо индивидуальных выступлений в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, сегодня также определятся победители по групповым выступлениям в упражнениях с пятью мячами, тремя обручами и двумя парами булав.

В финальных соревнованиях Азербайджан представила Зохра Агамирова в упражнениях с обручем.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления демонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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