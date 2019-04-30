Госкомитет Азербайджана о включении в программу вузов преподавания религии

БАКУ /Trend/ - Начиная с нового учебного года, в высших учебных заведениях будет изучаться в качестве основной дисциплины “Введение в мультикультурализм”. Ранее эта дисциплина изучалась факультативно.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказали в Государственном комитете по работе с религиозными структурами, комментируя выступление председателя организации Мубариза Гурбанлы на мероприятии, посвященном началу месяца Рамазан, в Управлении мусульман Кавказа.

Было отмечено, что учебные пособия по предмету готовятся под руководством отдела межнациональных отношений, мультикультурализма и религиозных вопросов при Администрации Президента в Бакинском международном центре мультикультурализма совместно с Государственным комитетом по работе с религиозными структурами: Работа над учебными пособиями продолжается. Учебник состоит из двух частей - раздела о мультикультурализме и раздела, охватывающего различные темы, включая религии, национально-нравственные ценности.

Целью включения предмета в программу обучения является донесение до студентов краткой информации обо всех религиях, с акцентом на ислам, о национально-нравственных ценностях страны, необходимости их охраны и о политике азербайджанского государства в этом направлении. Также студенты будут проинформированы о религиозном радикализме, радикальных религиозных течениях и их методах пропаганды.

Среди авторов книги сотрудники государственных структур, теологи, педагоги высшей школы и другие авторы соответствующего профиля.

Что касается средней школы, то было отмечено, что принимаются все необходимые меры для формирования подрастающего поколения в соответствии с национально-нравственными ценностями азербайджанского народа. В то же время уже несколько лет в средних школах преподают предмет “Знание жизни”. В рамках этой дисциплины ученики получают, в том числе информацию о религии. В настоящее время идет работа по расширению темы религий в программе этого предмета. Целью является расширение кругозора школьников в этой области. Речь идет не об изучении религии в средней школе, а о получении о ней первичных знаний. Работа по совершенствованию этого направления будет продолжена. Такая практика есть и в других странах, где в школах проводится изучение всех религий (монотеистических и других), и даже в виде отдельных дисциплин.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов)

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