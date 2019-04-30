Жителям больших городов на заметку: Забота о душе и теле в Еdem resort medical & spa (ФОТО)

Алексей Башкирцев, главный врач Edem Resort Medical & SPA

Современному человечеству приходится как никогда нелегко. Плохая экология, вечная гонка и бесконечный поток информации истощают организм человека не по годам, а по часам. Как сохранить себя, избавиться от накопленной усталости, тревожности и приобретенных в гонке недугов, знают в Edem Resort Medical & SPA. Chance пообщался с главным врачом Edem Resort Medical & SPA, кандидатом медицинских наук Алексеем Башкирцевым, выяснив, почему сегодня популярны велнес-отели и кому туда стоит отправиться как можно скорее.

– В наши дни отели с уклоном на велнес особенно популярны. В чем причина такого спроса?

– Основной тренд сегодня в мире – это долгая и качественная жизнь. Прогресс в медицине сегодня вполне позволяет предупредить 90% болезней. Благодаря информационному полю люди начинают понемногу перемещаться из кабинета врача в более комфортные условия профилактики, предикции и восстановления.

– Какая философия лежит в основе Edem Resort Medical & SPA?

- Качественно изменить ваше мироощущение и максимально попытаться повернуть время вспять.

– Какие медицинские услуги наиболее популярны в Edem Resort Medical & SPA?

– Первое место занимают комплексные программные продукты в зависимости от запроса гостя. Наиболее популярные – это медицинский менеджмент организма, основанный на постулатах функциональной матрицы, которая заставляет врача смотреть на гостя индивидуально и всеобъемлюще, холистически. Лабораторный чекап, экспертная ультразвуковая диагностика, функциональные тесты – это то, с чего начинается пребывание на резортах. Затем идут процедуры по восстановлению сил, релакс, и лишь тогда, в конце, эстетика.

– Жители больших городов также большое внимание сейчас уделяют не только физическому, но и ментальному здоровью. Есть ли в Edem Resort Medical & SPA особые процедуры, направленные на снижение уровня тревожности и борьбу с эмоциональной усталостью?

– На сегодняшний день люди перешли из эпохи полной нервозности в эпоху депрессии. «Яркие вспышки» в виде картинок в социальных сетях истощают наш эмоциональный резерв, вызывая синдром хронической усталости, выгорания, апатии. Впоследствии это вызывает или интоксикацию продуктами распада гормонов стресса, или истощение системы детоксикации организма за счет неправильного приема различных добавок, витаминов и медицинских препаратов. У нас есть много вариантов релакс-программ, которые в большей степени представлены спа-программами. Тревожность и эмоциональная усталость значительно снижаются или нивелируются за счет программ детоксикации с уклоном на работу с ментальной, эмоциональной и психической сферами. Большое внимание мы также уделяем системе надпочечников, где вырабатывается кортизол, который в сегодняшнем мире называют «тумблером счастья».

– Какие новинки центра восстановления заслуживают особого внимания?

- Очень трудно рассказать о новинках, поскольку мы стремимся быть в тренде различных инновационных технологий, и один из самых важных – это работа с искусственным интеллектом. В планах разработка биологического хронометра, более глубокое погружение в генную инженерию и клеточную терапию.

– Насколько эффективна терапия минеральными водами на территории резорта?

– Бювет – это автоматизированная система, которая предусматривает ряд работ с различными минеральными водами. Они доставляются из мест добычи, смешиваются, дозируются и подогреваются без ущерба для полезных свойств воды. Все это делается исключительно по рекомендациям врача, индивидуально для каждого гостя. В бювете представлено пять видов минеральных вод. «Східницька» доставляется к «Эдему» каждые два дня, поскольку она пригодна к употреблению на протяжении не более 72 часов. «Моршинська» и «Миргородська» изготавливаются из рапы соответствующих курортов. Срок годности рапы большой – один год. Своей местной артезианской водой разбавляем концентраты в эффективных дозах и температурах. Вода «Біонафтуся» синтезирована нашим партнерским предприятием в Трускавце. Ученые изобрели концентрат, который соединяется с водой и имеет полезное действие в течение всего пяти минут. «Бионафтуся» по свойствам соответствует известной воде «Нафтуся», истоки которой практически иссякают. А «Вин-Вита» – это витаминный напиток с экстрактом винограда и антиоксидантом ресвератролом в определенной дозе.

– Какие нововведения стоит ожидать от Edem Resort Medical & SPA в будущем?

– Одна из важных целей – это движение в направлении функциональной медицины с коррекцией патологических состояний человека наименее травматическими и безопасными методами. А также максимальное ускорение и упрощение в получении объективной информации от организма гостя с помощью искусственного интеллекта.

ОДНА ИЗ ВАЖНЫХ ЦЕЛЕЙ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ С КОРРЕКЦИЕЙ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ЧЕЛОВЕКА НАИМЕНЕЕ ТРАВМАТИЧЕСКИМИ И БЕЗОПАСНЫМИ МЕТОДАМИ.

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