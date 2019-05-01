В новый орфографический словарь азербайджанского языка внесено 4 тыс. новых слов

БАКУ /Trend/ - В новый орфографический словарь азербайджанского языка внесено четыре тысячи новых слов.

Об этом Trend сказал директор Института языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Мохсун Нагисойлу.

По словам Нагисойлу, последний орфографический словарь азербайджанского языка был издан в 2013 году, вошедшие с того времени в азербайджанский язык новые слова были внесены в обновленный орфографический словарь.

Директор Института отметил, что, в целом новый словарь содержит около 112 тысяч слов.

Академик сказал, что в настоящее время ведутся редакционные работы над словарем, и к концу мая подготовительные работы будут завершены, и намечена сдача словаря в печать.

Нагисойлу также отметил, что число слов, внесенных в словарь на основе новых орфографических норм азербайджанского языка после утверждения их Кабинетом министров, не так велико.

"Новые нормы мы учли заранее. Поэтому утверждение новых норм не оказало влияния на процесс подготовки словаря, а также на внесение в него серьезных изменений", - сказал академик.

Отметим, что орфографический словарь является основным источником написания слов в азербайджанском языке.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Рауф Гулиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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