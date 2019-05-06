В каких регионах Азербайджана живет больше всего долгожителей? (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выросло число долгожителей в возрасте 90 и более лет.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике, по данным на первое января текущего года, в стране зарегистрировано 15148 человек в возрасте 90 лет и старше.

В 2015 году это показатель составлял 10171, в 2016 - 10880, в 2017- 11820 и в 2018 - 12207 человек. Большинство долгожителей - женщины. Большинство долгожителей Азербайджана живут в Баку - 2680 человек. Из них 1262 - мужчины и 1418 - женщины.

По количеству долгожителей после Баку идут Агдамский район - 387 (119 мужчин и 268 женщин), Шамкирский район - 346 (74 мужчины, 272 женщины), Гедабекский район - 335 (91 мужчина и 244 женщины), Товузский район - 270 (82 мужчины и 188 женщин).

Люди в возрасте 100 лет и больше живут, в основном, в Баку - 114 человек, из которых 39 мужчин и 75 женщин. В Агдамском районе таких жителей 41 (шесть мужчин и 35 женщин), в Лачинском - 15, (двое мужчин, 13 женщин), Бабекском - 14 (четверо мужчин и 10 женщин) и в городе Лянкяран - 13 человек, из которых пятеро мужчин и восемь женщин.

(Автор:Ильхама Исабалаева . Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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