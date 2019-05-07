Генпрокуратура Азербайджана расследует факт массовой вырубки деревьев в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Материалы по факту незаконной вырубки и пересадки деревьев землевладельцем Хазратом Темировым по адресу улица М. Хади 93/99, в Хатаинском районе Баку отправлены в Генеральную прокуратуру, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов.

Напомним, что на основании жалобы, поступившей пятого мая в министерство экологии и природных ресурсов в связи с незаконной вырубкой деревьев по вышеуказанному адресу, сотрудники министерства установили, что на зеленой полосе по приказу собственника земли были вырублены 25 плодовых деревьев, и пересажены два оливковых дерева и 96 гранатовых кустов. В связи с тем, что перечисленные действия образуют состав угловного преступления, материалы по данному факту были направлены в Генеральную прокуратуру.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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