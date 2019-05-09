Легендарный Томас Андерс выступил с незабываемым концертом в Центре Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Всемирный любимец, бессменный поп-идол с сорокалетним стажем пребывания на музыкальном Олимпе Томас Андерс впервые выступил на сцене Центра Гейдара Алиева в Баку с сольным концертом "Томас Андерс - джентльмен музыки" (Thomas Anders - The Gentlemen of Music). Певец представил зрителям самые любимые песни, известные хиты прошлых лет, некоторые из которых были в новой аранжировке.

Томас Андерс – певец, музыкант, актёр и композитор из Германии, некогда солист популярного диско-дуэта Modern Talking. Его настоящее имя – Бернд Вайдунг. По собственному признанию артиста, в его паспорте записаны как его имя, так и псевдоним. Судьба благоволила ему - хиты многих поколений "You're my heart, you're my soul", "Cherry cherry lady", "Brother Louie", "Geronimo's Cadillac", всемирная слава, фанаты по всему свету! 125 миллионов дисков превратили Modern Talking в самый успешный дуэт в истории поп-музыки. Певец получил более 420 "золотых", "платиновых" пластинок и множество наград. Но настало время сольной карьеры и певец вновь на вершине, вновь собирает полные залы и радует зрителей своим творчеством.

Хотя зритель, возможно, всё еще ассоциирует певца с группой Modern Talking, в большом, реальном мире шоу-бизнеса он сам по себе раскрученный бренд, покоряет своим голосом, разнообразным репертуаром и очаровательным, стильным шоу на сцене. Кстати, Томас Андерс очень большой любитель поболтать о жизни в перерывах между песнями. Иногда у зрителей складывалось впечатление, что они находятся не в Баку, а где-то в небольшой баварской семейной гостинице – Томас, как никто из музыкантов, умеет создавать чуть ли не домашний уют на своих концертах. И еще - в этом году ему исполнилось 56 лет. Самое время для кризиса средних лет? "Эта цифра для меня ничего не значит, - уверяет Томас и отпускает шутку, - если бы мне никогда не исполнилось столько лет, это значило бы, что я уже умер. А ведь я-то - жив!"

Томас Андерс – это тот, кто никогда не сдается и для кого мелочей не существует. Он это буквально излучает. Шоколадный загар, элегантный костюм, трехдневная щетина, "панцирь" из хорошего настроения. На сцене "Джентльмен музыки" Томас Андерс!

"Человек на шестом десятке лет радуется не так, как в 20 лет, по-другому оценивает вещи и обстоятельства. Человек более уверен в себе, знает, что он может, а что - нет, и думаю, в этом возрасте как раз приходит осознание жизни. Жизни как она есть, без прикрас. Это жизнь здесь и сейчас. И ты можешь и должен наслаждаться ею", - говорит певец.

В конце вечера бакинские зрители трижды вызывали певца "на бис!", не желая отпускать со сцены. Со словами: "Запечатлеем время сейчас, таким, какое оно есть" Томас достал свой мобильный и снял короткое видео с ликующей публикой. Под овации зрителей Томас Андерс - истинный джентльмен - ушел со сцены с охапкой цветов в руках от своих почитательниц.

(Автор: Вугар Иманов)

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