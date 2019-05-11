В Азербайджане приняли важное решение по Счетной палате

11 мая 2019 13:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане отменено одно из полномочий Счетной палаты, в связи с чем вносятся поправки в закон «О Счетной палате», сообщает в субботу Trend.

Согласно действующему законодательству, Счетная палата полномочна рассматривать дела по соответствующим административным проступкам, предусмотренным законом, и применять административное взыскание.

На основе новых поправок, это полномочие отменено.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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